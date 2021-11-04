Добавить сайт в каталог можно с любой страницы нашего сайта, просто нажав ссылку "Добавить сайт" в верхней части страницы. Внимательно выбирайте подходящую категорию для своего сайта. Если вы не смогли найти подходящую категорию для своего сайта, то выбирайте наиболее близкую по тематике.
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Если ваш сайт не нарушает простых правил каталога, то он будет добавлен в каталог в порядке общей очереди. Но следует понимать, что все сайты просматриваются нашими модераторами и не все сайты пройдут эту проверку. Мы не принимаем в каталог бесполезные веб-сайты и порталы, сайты без уникального информационного содержания (за исключением онлайн сервисов и услуг), а так же сайты противоречащие законодательству РФ.
Если вы укажете развернутое и уникальное описание для своего сайта, которое будет без орфографических и грамматических ошибок, а так же без переизбытка ключевых слов, то это положительно повлияет на решение модератора о принятии вашего сайта в каталог.
Вы можете рекламировать и продвигать свои сайты следующими способами:
Все сайты с VIP статусом имеют дополнительные преимущества. Более подробную информацию вы можете найти в статье "Платные услуги".
Вы можете разместить описание своего сайта с прямой ссылкой на главной странице каталога PopCat.ru. Размещается не более 6 сайтов. Цена размещения - 18 руб. в день.
От вас требуется только адрес сайта и ваш e-mail, все остальные поля мы заполняем сами. Для тех, кто ценит свое время. Стоимость услуги составляет 350 руб. Подробнее...
Белый каталог сайтов и статей PopCat.ru был запущен в далеком 2008 году. Основным приоритетом каталога является не количество сайтов, а их качество, ведь все новые сайты перед добавлением проходят ручную проверку нашими трудолюбивыми модераторами.
Вы можете добавить сайт в наш каталог как бесплатно, так и на платной основе. При платном размещении вы сможете добавить логотип своего сайта, до 4 (!!!) дополнительных ссылок, указать телефон и др. Полный список возможностей вы можете найти на этой странице.
Мы не требуем устанавливать обратную ссылку на наш сайт, но в том случае если обратная ссылка будет все таки установлена, то ваш сайт будет иметь некоторое преимущество и будет проверен вне очереди.
Для удобства наших пользователей все сайты распределены по категориям и городам, а их описания размещаются на отдельной оптимизированной странице со скриншотом. Кроме описания на отдельной странице располагаются отзывы о сайте. Это улучшает восприятие информации о сайте и его основных плюсах.
Все сайты размещенные в каталоге проверяются в автоматическом режиме на доступность и в том случае если сайт не доступен или на нем размещена парковочная страница - он удаляется.
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