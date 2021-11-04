Добавить сайт в каталог можно с любой страницы нашего сайта, просто нажав ссылку "Добавить сайт" в верхней части страницы. Внимательно выбирайте подходящую категорию для своего сайта. Если вы не смогли найти подходящую категорию для своего сайта, то выбирайте наиболее близкую по тематике.

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Если ваш сайт не нарушает простых правил каталога, то он будет добавлен в каталог в порядке общей очереди. Но следует понимать, что все сайты просматриваются нашими модераторами и не все сайты пройдут эту проверку. Мы не принимаем в каталог бесполезные веб-сайты и порталы, сайты без уникального информационного содержания (за исключением онлайн сервисов и услуг), а так же сайты противоречащие законодательству РФ.

Если вы укажете развернутое и уникальное описание для своего сайта, которое будет без орфографических и грамматических ошибок, а так же без переизбытка ключевых слов, то это положительно повлияет на решение модератора о принятии вашего сайта в каталог.