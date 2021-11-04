Каталог и поискPOPCAT.RU

Добавить сайт в каталог можно с любой страницы нашего сайта, просто нажав ссылку "Добавить сайт" в верхней части страницы. Внимательно выбирайте подходящую категорию для своего сайта. Если вы не смогли найти подходящую категорию для своего сайта, то выбирайте наиболее близкую по тематике.

Посмотреть видео как добавить сайт в каталог PopCat.ru

Если ваш сайт не нарушает простых правил каталога, то он будет добавлен в каталог в порядке общей очереди. Но следует понимать, что все сайты просматриваются нашими модераторами и не все сайты пройдут эту проверку. Мы не принимаем в каталог бесполезные веб-сайты и порталы, сайты без уникального информационного содержания (за исключением онлайн сервисов и услуг), а так же сайты противоречащие законодательству РФ.

Если вы укажете развернутое и уникальное описание для своего сайта, которое будет без орфографических и грамматических ошибок, а так же без переизбытка ключевых слов, то это положительно повлияет на решение модератора о принятии вашего сайта в каталог.

Вы можете рекламировать и продвигать свои сайты следующими способами:

  • Ускоренная регистрация сайта с присвоением VIP статуса

    Все сайты с VIP статусом имеют дополнительные преимущества. Более подробную информацию вы можете найти в статье "Платные услуги".

  • Реклама на главной странице каталога

    Вы можете разместить описание своего сайта с прямой ссылкой на главной странице каталога PopCat.ru. Размещается не более 6 сайтов. Цена размещения - 18 руб. в день.

  • Тариф "Все Включено"

    От вас требуется только адрес сайта и ваш e-mail, все остальные поля мы заполняем сами. Для тех, кто ценит свое время. Стоимость услуги составляет 350 руб. Подробнее...

Белый каталог сайтов и статей PopCat.ru был запущен в далеком 2008 году. Основным приоритетом каталога является не количество сайтов, а их качество, ведь все новые сайты перед добавлением проходят ручную проверку нашими трудолюбивыми модераторами.

Вы можете добавить сайт в наш каталог как бесплатно, так и на платной основе. При платном размещении вы сможете добавить логотип своего сайта, до 4 (!!!) дополнительных ссылок, указать телефон и др. Полный список возможностей вы можете найти на этой странице.

Мы не требуем устанавливать обратную ссылку на наш сайт, но в том случае если обратная ссылка будет все таки установлена, то ваш сайт будет иметь некоторое преимущество и будет проверен вне очереди.

Для удобства наших пользователей все сайты распределены по категориям и городам, а их описания размещаются на отдельной оптимизированной странице со скриншотом. Кроме описания на отдельной странице располагаются отзывы о сайте. Это улучшает восприятие информации о сайте и его основных плюсах.

Все сайты размещенные в каталоге проверяются в автоматическом режиме на доступность и в том случае если сайт не доступен или на нем размещена парковочная страница - он удаляется.

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